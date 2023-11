Polizei zieht durchwachsene Bilanz nach Niedersachsen-Derby

Mehr zum Thema

Flugbetrieb nach Geiselnahme in Hamburg wieder angelaufen Tausende Fluggäste sind vom Samstagabend an von der Geiselnahme auf dem Hamburger Flughafen betroffen, Hunderte Flüge werden gestrichen. Erst nach über 20 Stunden läuft der Flugbetrieb wieder langsam an.

