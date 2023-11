Polizei: Wegen Schnee und Glätte vorsichtig Fahren

Mehr zum Thema

Weiter viel Schnee und glatte Straßen in Hessen Der Winter hat Hessen auch in den kommenden Tagen fest im Griff. Der Dienstag startet mit Schnee oder Schneeregen, am Nachmittag kann es aber auch kurze Auflockerungen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf maximal null Grad in Nordhessen und drei Grad im Süden. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und minus fünf Grad verbreitet glatt. Zudem fällt im Norden weiter Schnee.