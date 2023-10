Polizei verstärkt in der Halloween-Nacht unterwegs

Mehr zum Thema

Giffey: Berlin hat ein Sauberkeitsproblem Berlin ist nicht wirklich eine saubere Stadt - zumindest an manchen Stellen. Die Stadtreinigung BSR tut ihr Möglichstes, soll mehr Geld erhalten. Doch Senatorin Giffey sieht in Sachen Müllvermeidung auch andere in der Pflicht.

Diebe rammen Supermarkttür auf und sprengen Geldautomat Unbekannte Täter haben in einem Berliner Supermarkt einen Geldautomaten gesprengt und sind mit der Beute entkommen. Die Täter zerstörten am Dienstagmorgen kurz vor 5.00 Uhr in Berlin-Baumschulenweg die Schiebetür des Marktes, indem sie rückwärts mit ihrem Auto dagegen fuhren, wie die Polizei mitteilte. Zwei Maskierte sollen danach zu einem im Laden aufgestellten Geldautomaten gegangen sein und ihn mit einem zunächst unbekannten Stoff aufgesprengt haben. Anschließend soll das Duo samt Geld in dem Auto geflüchtet sein.