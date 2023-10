Polizei verhindert Autokorso von Hochzeitsgesellschaft

Mehr zum Thema

Obdachloser starb an Stichverletzungen: Jugendliche in Haft Der mutmaßlich von drei Jugendlichen im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen getötete Obdachlose ist nach Erkenntnissen der Ermittler durch Messerstiche ums Leben gekommen. Er ist aufgrund der Stichverletzungen verstorben, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Dies habe die Obduktion des Leichnams bestätigt. Die mutmaßliche Tatwaffe sei ein Messer.

Von Autofahrer übersehen: Radfahrer in Lebensgefahr Ein 52 Jahre alter Radfahrer ist in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) bei einem Unfall so schwer gestürzt, dass er lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war nach Polizeiangaben in einem Kreisverkehr von einem Auto erfasst worden. Dessen Fahrer hatte den Radfahrer demnach vermutlich übersehen. Das Unfallopfer hatte keinen Helm getragen, wie es hieß. Der Mann wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag.