Polizei verhandelt weiter mit Geiselnehmer

Die Polizei verhandelt weiter mit dem Geiselnehmer auf dem Hamburger Flughafen. Die Verhandlungen werden fortgesetzt. Die Einsatzlage dauert an, schrieb die Polizei am Sonntag auf X, früher Twitter. Der Flughafen ist weiterhin großräumig abgesperrt. Ein bewaffneter Mann hält auf dem Airport seine vierjährige Tochter in seiner Gewalt. Hintergrund soll nach Polizeiangaben ein Sorgerechtsstreit sein.