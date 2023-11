Polizei verhaftet mutmaßlichen Schleuser in Nordenham

Mehr zum Thema

Fähren fallen wegen erwarteten Sturms aus Niedersachsen steht ein stürmisches Ende der Arbeitswoche bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, werden am Donnerstag starke bis stürmische Böen erwartet. An der Nordseeküste soll es schweren Sturm geben. Vereinzelt sind laut der Prognose dort auch orkanartige Böen möglich. Bis zum Freitagabend soll der stürmische Wind aus Richtung Westen und Nordwesten nachlassen.