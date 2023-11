Polizei untersucht Einsatz gegen Letzte Generation

Mehr zum Thema

Alba-Sportdirektor: „Zurück zum normalen Spiel“ Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie steigt bei den Basketballern von Alba Berlin das Selbstvertrauen. Das Vertrauen in das, was du machst, ist jetzt mehr da. Und du weißt jetzt auch, dass du große Teams schlagen kannst, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. Ein weiterer großer Name wartet mit Valencia Basket (20.30 Uhr/Magentasport) am Donnerstag in der Euroleague auf die Berliner.