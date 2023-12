Polizei testet Erdbebenmessgeräte: Automatensprenger

Mehr zum Thema

:-( - Smiley darf nicht auf Liste für Betriebsratswahl Eine Vorschlagsliste für eine Betriebsratswahl mit einem Smiley ist ungültig. Das hat das Landesarbeitsgericht Köln am Freitag entschieden. Ein Wahlvorstand hatte bei einer Betriebsratswahl in einem Logistikunternehmen eine Liste mit dem Bildzeichen abgelehnt, was wiederum fünf Arbeitnehmer der Firma anfochten.