Polizei sucht Zeugen nach Geldautomatensprengung

Nach der Sprengung zweier Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Flensburg sucht die Polizei nun nach einem dunklen Auto mit Bremer Kennzeichen. Die unbekannten Täter sollen nach der Sprengung am frühen Freitagmorgen mit dem Wagen in südlicher Richtung geflohen sein. An das Auto hatten sie den Angaben zufolge ein zuvor entwendetes Flensburger Kennzeichen angebracht.

Ermittlungen haben ergeben, dass bereits am späten Vorabend ein solches Fahrzeug mit Bremer Kennzeichen im nahe gelegenen Hüllerup durch auffälliges Fahrverhalten aufgefallen war, wie das Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einem solchen Fahrzeug in Flensburg oder dem Flensburger Umland am 23. oder 24. November gemacht haben.

Wie viel Geld die Täter erbeuteten, war den Angaben von Dienstag zufolge zunächst weiter unklar.