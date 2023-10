Polizei sucht weiter nach vermisstem Fünfjährigen

Mehr zum Thema

Mann soll Haus von Ex-Freundin in Brand gesetzt haben Ein Mann soll das Haus seiner Ex-Freundin im saarländischen Wadern in Brand gesetzt haben. Das Gebäude sei derzeit nicht bewohnbar, der Schaden liege im unteren sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei in Saarbrücken am Freitag mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann zunächst im Haus gewesen, um in Abwesenheit der Frau persönliche Gegenstände abzuholen. Er soll im Keller auf ihre Rückkehr gewartet haben, es kam zu einem Streit. Dabei soll er versucht haben, die 35-Jährige zu fesseln. Nachbarn hörten ihre Schreie und halfen der Frau zu entkommen. Daraufhin soll der 55-Jährige in dem Haus Benzin vergossen und angesteckt haben. Er flüchtete mit seinem Fahrzeug, wurde jedoch kurz darauf festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Mainz 05 sammelt in 13 Jahren zwei Millionen Euro an Spenden Mainz 05 hilft hat in den vergangenen 13 Jahren rund zwei Millionen Euro an Spenden für gute Zwecke gesammelt. Diese Bilanz des karitativen Vereins des Fußball-Bundesligisten wurde bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend vorgestellt. Allein im Geschäftsjahr 2022 seien 146.000 Euro an Bedürftige und Organisationen gespendet worden. Unser Verein Mainz 05 tut mit seiner Arbeit seit 13 Jahren Gutes. Diese Hilfe kommt unmittelbar dort an, wo sie benötigt wird: bei Menschen, die unschuldig in Not geraten sind, beispielsweise aber auch bei der Unterstützung von Kindern, sagte Stefan Hofmann, der Vereinsvorsitzende und Vorstandschef des Bundesligisten.