Polizei sucht Einbrecher: Und stellt geständigen Autoknacker

Weil er zufällig in einen Polizeieinsatz geriet, hat sich in Herne ein mutmaßlicher Autoknacker spontan gestellt. Eigentlich hatten die Polizisten in der Nacht zu Dienstag auf der Suche nach einem Einbrecher einen Park in der Ruhrgebietsstadt umstellt, wie die Polizei mitteilte. Ein gar nicht zur Täterbeschreibung des gesuchten Einbrechers passender Radfahrer habe dann beim Anblick der Beamten zunächst in die Pedale getreten und war in den Park gefahren.

Von der immensen Polizeipräsenz völlig überrascht, habe der 41-Jährige jedoch mit den Worten Ich gebe auf angehalten und gestanden, dass er in der Nähe ein Auto aufgebrochen und den mit sich geführten Laubbläser gestohlen habe. Er wurde vorläufig festgenommen. Den Einbrecher konnten die Polizisten hingegen zunächst nicht schnappen.