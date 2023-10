Polizei stoppt Taschendiebe: Tausende Euro sichergestellt

Mehrere tausend Euro Bargeld hat die Polizei bei sieben mutmaßlichen Taschendieben auf dem Messegelände in Köln-Deutz sichergestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sie die Männer am Wochenende auf frischer Tat ertappt.

Zunächst beobachteten Zivilbeamte am Samstag einen 43-Jährigen, der für seinen 51 Jahre alten Komplizen eine Tragetasche geöffnet haben soll, um einen mutmaßlich gestohlenen Rucksack darin zu verstauen. Am Sonntag sahen die Zivilbeamten dann zwei Männer im Alter von 43 und 47 Jahren, die ihren 46 Jahre alten Komplizen abgeschirmt haben sollen, während dieser in eine am Boden stehende Tasche gegriffen haben soll. Ein weiteres Duo im Alter von 49 und 37 Jahren erwischten die Zivilbeamten, als sie in eine fremde Jacke gegriffen haben sollen.

Die beiden Tatverdächtigen vom Samstag sitzen bereit in Haft. Alle weiteren Männer sollten noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Ob zwischen den einzelnen Taten ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. Die Ermittler suchen nun weitere Geschädigte, die möglicherweise bestohlen wurden.