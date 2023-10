Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer in Halle

Mehr zum Thema

AfD will Konzept für Wachschutz an Schulen Die AfD-Landtagsfraktion dringt auf die Erarbeitung eines Konzepts zum Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten an Schulen. Ein entsprechender Antrag sei anlassbezogen auf die Vorfälle in Halle konzipiert worden, sagte der bildungspolitische Sprecher Hans-Thomas Tillschneider. In der Stadt wurden in diesem Jahr bis einschließlich August nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 518 Fälle von Kinder- und Jugendgewaltkriminalität registriert. Im Land ist die Zahl der registrierten Gewaltdelikte in diesem Bereich insgesamt gestiegen.