Polizei stellt Waffen und Munition bei 80-Jährigem sicher

Sprengstoffe, Gewehre, Tausende Schuss Munition: Im Haus eines 80-Jährigen hat die Polizei in Hamburg-Harburg Waffen entdeckt. Sanitäter hatten bei einem Rettungseinsatz auf dem Nachttisch des Mannes eine offen herumliegende Schusswaffe gesehen und die Polizei alarmiert, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Spezialisten durchsuchten daraufhin das Haus und fanden mehrere scharfe Schusswaffen, sowie Sprengmittel, die allerdings nach ersten Untersuchungen größtenteils nicht detonationsfähig waren. Der Mann besitze zumindest für einen Teil der Waffen eine Erlaubnis, hieß es. Gegen ihn lagen keine Haftgründe vor. Die Sanitäter hatten ihn wegen seiner Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.