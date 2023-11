Polizei: Sind sehr wachsam - Frühwarnsystem hat funktioniert

Der Haftbefehl gegen einen Jugendlichen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis wegen mutmaßlicher Terror-Pläne zeigt nach Ansicht der Kölner Polizei, dass das Frühwarnsystem der Sicherheitskräfte funktioniert hat. Wir sind sehr wachsam, stehen im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden in Land und Bund und tun alles, um die Bevölkerung zu schützen, sagte der Leiter der Direktion Kriminalität der Polizei Köln, Michael Esser, am Mittwochabend zur Sicherheit auf Weihnachtsmärkten und an jüdischen Einrichtungen. Aktuell ergeben sich aus dem Verfahren keine Hinweise, die für eine Neubewertung der aktuellen Sicherheitslage sprechen.

Die Polizei Köln führte nach eigenen Angaben die Ermittlungen in diesem Fall und nahm den Jugendlichen fest. Das Amtsgericht Leverkusen erließ am Mittwoch Haftbefehl gegen den festgenommenen 15-Jährigen. Ihm werden Planung und Vorbereitung eines islamistischen Terroranschlags vorgeworfen. Laut NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) ist er Deutsch-Afghane. In Brandenburg nahmen Polizisten ebenfalls einen Jugendlichen fest.

In NRW war der 15-Jährige demnach am Dienstag in Burscheid festgenommen worden. Aus Sicherheitskreisen verlautete, das mutmaßliche Anschlagsziel sei ein Weihnachtmarkt in Leverkusen gewesen.