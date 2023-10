Polizei: Sexuelle Übergriffe auf Kinder in Schwimmbad

Ein 50-Jähriger soll in einem Schwimmbad in Magdeburg mindestens vier Mädchen sexuell belästigt haben. Der Mann steht im Verdacht, am vergangenen Samstag in mehreren Fällen sexuelle Handlungen vor Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Jahren vorgenommen zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Fall soll der Mann ein elfjähriges Mädchen dazu gezwungen haben, ihn im Genitalbereich zu berühren.

Die Polizei nahm den Beschuldigten noch am Samstag fest. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt in U-Haft. Bislang schließt die Polizei weitere Taten des Verdächtigen nicht aus und bittet mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte um Hinweise. Die Ermittlungen dauern an.