Polizei setzt Taser gegen zwei Männer in Speyer ein

Verletzte nach Auseinandersetzung bei Schützenhaus-Party Bei einer Auseinandersetzung am Rande einer Schützenhaus-Feier sind in der Nacht zum Sonntag in Niederfischbach (Landkreis Altenkirchen) mehrere junge Männer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien gegen 2.30 Uhr ungebetene Gäste mit einem Auto zu der Feierlichkeit im Schützenhaus gekommen und hätten Ärger gesucht, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es habe sich um etwa fünf Männer gehandelt.

Mann bedroht Besucher in Lokal mit Schusswaffe Ein Mann soll in einem Lokal in Speyer Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Er habe am frühen Sonntag das Lokal betreten und eine schwarze Handfeuerwaffe auf eine Besuchergruppe gerichtet, teilte die Polizei in Speyer mit. Dann sei er geflüchtet. Es sei derzeit völlig unklar, warum der Mann das gemacht habe, sagte ein Sprecher. Der Unbekannte habe keine Forderung nach Geld gestellt. Die Beteiligten hätten sich nicht gekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Mann möglicherweise bei der Flucht gesehen haben.