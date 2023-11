Polizei setzt Elektroschockpistole nach Übergriff ein

Die Polizei hat gegen einen 57-Jährigen im Landkreis Neuwied eine Elektroschockpistole eingesetzt. Der Mann soll am Mittwoch einen Mitarbeiter eines Restaurants in Rengsdorf-Waldbreitbach angegriffen und anschließend Widerstand gegen die Polizei geleistet haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem habe er seine Ex-Partnerin und deren Sohn bedroht, die in dem Restaurant zu Gast waren, sagte ein Polizeisprecher.

Der betrunkene Mann habe das Lokal trotz Aufforderung des Inhabers nicht verlassen. Die daraufhin eingetroffene Polizei habe er zunächst mündlich bedroht und sich anschließend körperlich gegen eine Durchsuchung gewehrt. Schließlich setzten die Beamten eine Elektroschockpistole gegen den Mann ein und nahmen ihn fest. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Bedrohung und Körperverletzung ermittelt.