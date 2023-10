Polizei setzt bei Krawallen in Hamburg Wasserwerfer ein

Mehr zum Thema

Viertes Todesopfer auf Hamburger Baustelle geborgen Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist das vierte Todesopfer geborgen worden. Nach über 35 Stunden sei der schwierige und kräftezehrende Einsatz seit Dienstagabend beendet, teilte die Feuerwehr mit. Eine Spezialeinheit der Höhenrettung konnte demnach in den Abendstunden zu dem letzten in den Trümmern verbliebenen Arbeiter vordringen. Der Leichnam sei für weitere Untersuchungen in das Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.

Vereinzelt Krawalle zu Halloween in Hamburg In Hamburg ist es am Halloween-Abend vereinzelt zu Krawallen gekommen. Am Harburger Ring hätten junge Menschen Pyrotechnik auf Polizisten geworfen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagabend. Daraufhin habe die Polizei dort Kräfte zusammengezogen. Auch Wasserwerfer stünden bereit, sie seien aber bislang nicht eingesetzt worden. Wir waren darauf vorbereitet, sagte der Sprecher. Bereits vor einem Jahr hatten junge Krawallmacher die Polizei am Harburger Ring in Atem gehalten.