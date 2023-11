Polizei: Schüler soll Person mit Schusswaffe verletzt haben

Mehr zum Thema

Medizinischer Notfall vermutet: Mann verursacht Unfall Ein Autofahrer soll in Bodman-Ludwigshafen (Kreis Konstanz) absichtlich einen leichten Auffahrunfall verursacht haben, weil er im anderen Wagen einen medizinischen Notfall vermutete. Ein 47-Jähriger hatte während der Fahrt auf einer Bundesstraße nach seiner vom Beifahrersitz heruntergefallenen Laptop-Tasche gegriffen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dadurch war der Mann mit dem Auto am Mittwochabend nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen.