Polizei: Schüler mutmaßlich durch Reizgas verletzt

Sechs Haftbefehle am Flughafen Frankfurt vollstreckt Die Bundespolizei hat am Flughafen Frankfurt von Freitag bis Sonntag gleich sechs Haftbefehle gegen fünf Personen vollstreckt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, zahlte ein 38-Jähriger, der am Freitag ins Ausland fliegen wollte, seine offene Geldstrafe in Höhe von 7080 Euro, so dass ihm das Gefängnis erspart blieb. Seine Mutter hatte ihm das Geld dafür gegeben. Das Amtsgericht Frankfurt hatte den Mann in Juni verurteilt, da er ohne Fahrerlaubnis gefahren war.