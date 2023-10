Polizei schießt in Dresden auf flüchtendes Auto

Mehr zum Thema

Mitteldeutscher BC trennt sich von Courtney Ramey Basketball-Bundesligist Syntainics Mitteldeutscher BC trennt sich von Courtney Ramey. Verein und Spieler hätten sich auf eine Auflösung des ursprünglich bis Saisonende gültigen Vertrages geeinigt, teilte der Verein aus Weißenfels am Wochenende mit. Der Combo Guard war als Ersatz für seinen verletzten amerikanischen Landsmann Charles Callison geholt worden. Nach dessen überraschend schneller Genesung ist für Ramey als überzähligem Ausländer kein Platz mehr im MBC-Kader. Der 24-jährige Ramey hatte nur in der ersten Pokalrunde in Frankfurt gespielt, war dort aber ohne Punkte geblieben.