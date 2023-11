Polizei schießt auf Mann mit Axt: Schwer verletzt

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall mit Straßenbahn: Unglück Nachdem ein Fußgänger in Hannover von einer Straßenbahn erfasst und dabei tödlich verletzt wurde, gehen die Ermittler von einem Unfall aus. Der 61-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach aus unbekannten Ursachen im Stadtteil Badenstedt ins Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer der ankommenden Straßenbahn konnte trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern, dass die Bahn den Mann erfasste. Er starb noch an der Unfallstelle.

Verleihung des Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreises Der Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis wird am Montag (18.00 Uhr) im Alten Rathaus der Stadt verliehen. In der engeren Auswahl stehen zwei Manuskripte und ein Jugendbuch, wie die Stadt mitteilte. Die Jury nominierte demnach David Blum mit seinem Jugendbuch Kollektorgang, Katja Brett und Gregor Bonnet mit ihrem Bilderbuchmanuskript Wer auch immer sowie Judith Mohr mit dem Jugendbuchmanuskript Mein Leben, das Chaos und ich.