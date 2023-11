Polizei schießt auf 16-Jährigen - Passanten bedroht?

Mehr zum Thema

Krawalle an Halloween in Marl - Böllerwürfe auf Polizisten In Marl ist es am Halloween-Abend zu Krawallen gekommen. Es wurden Böller auf Polizisten und Streifenwagen geworfen, wie die Beamten in der Nacht zum Mittwoch mitteilten. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch die Pyrotechnik niemand verletzt.

HSV siegt im DFB-Pokal im Elfmeterschießen in Bielefeld Bielefeld kämpft und steht am Ende mit leeren Händen da: In der zweiten Pokalrunde unterliegt der Fußball-Drittligist gegen den Zweitliga-Dritten Hamburger SV erst im Elfmeterschießen.

