Polizei sagt wenig zu Geiselnehmer

Die Polizei Hamburg hat sich am Montagvormittag zunächst mit weiteren Informationen zu dem 35 Jahre alten Geiselnehmer vom Hamburger Flughafen zurückgehalten. Die Frage, ob der Mann möglicherweise beim Airport gearbeitet hat und deshalb mit den Örtlichkeiten vertraut war, konnte der Sprecher mit Hinweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht beantworten. Darüber hinaus kann ich auch aus polizeitaktischen Erwägungen keine Auskunft dazu erteilen, hieß es weiter.

Am Samstagabend hatte der türkische Staatsbürger am Flughafen eine Absperrung Bereich des Nordtores durchbrochen und war mit dem Auto aufs Vorfeld des Airports gefahren. Im Auto saß seine vier Jahre alte Tochter. Nach einem mehr als 18-stündigen Nervenkrieg hatte sich der Mann am Sonntagnachmittag der Polizei ergeben.

Der türkische Staatsbürger hatte die Tochter laut Polizei am Samstag aus der Wohnung der Mutter in Stade entführt und war mit ihr in einem Auto in Richtung Hamburg geflüchtet. Hintergrund sollen Sorgerechtsstreitigkeiten gewesen sein.