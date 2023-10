Polizei rekonstruiert Gesicht von Leiche aus Fluss

Mehr zum Thema

Keine Zeugen-Hinweise für Angriff auf Chrupalla Nach dem Vorfall um AfD-Chef Tino Chrupalla mit anschließendem Krankenhaus-Aufenthalt gibt es laut Staatsanwaltschaft weiter keine Zeugen-Aussagen, die auf einen Angriff hindeuten. Für Angaben in einem vorläufigen Arztbrief des Krankenhauses, denen zufolge Chrupalla beim Selfies schießen in einer Menschenmenge mit einer Spritze in den rechten Oberarm gestochen worden sei, gebe es in den bisher aufgenommenen Zeugenaussagen, darunter die Zeugenaussage von Herrn Chrupalla und seiner Personenschützer, keine Grundlage, teilte die Ermittlungsbehörde am Freitag mit.