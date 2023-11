Polizei nimmt Frau nach Durchsuchungen in Berlin fest

Am 18. Oktober war es in Neukölln auch tatsächlich zu Ausschreitungen gekommen. Nach Polizeiangaben waren an dem Abend 150 Menschen an der Demonstration beteiligt, 65 Polizeikräfte wurden verletzt. Die Demonstrantinnen und Demonstranten zündeten Mülltonnen, Reifen und Pyrotechnik an und warfen mit Steinen, Flaschen und Brandsätzen. Ein dpa-Reporter berichtete an den Abend, dass antisemitische und propalästinensische Parolen skandiert worden seien. Auch am 17. Oktober war es bereits zu Ausschreitungen in Neukölln gekommen.

Videos der Ausschreitungen soll die beschuldigte 26-Jährige über Instagram verbreitet haben, die Taten und ihre Folgen soll sie zudem begrüßt haben, so die Polizei. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch beschlagnahmten die Beamten zwei Mobiltelefone. Sie werden nun ausgewertet, wie es weiter hieß.