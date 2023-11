Polizei nimmt Autofahrer nach Unfall fest: Drogen gefunden

Mehr zum Thema

Straßenbahnverkehr in Würzburg erheblich eingeschränkt In Würzburg verkehren die Straßenbahnen ab Montag deutlich seltener und mit weniger Haltestellen. Grund ist ein technischer Defekt an einem Straßenbahnfahrzeug, teilte die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) am Freitag mit. Vorsorglich sollen ab Montag alle Fahrzeuge der Baureihe außer Betrieb genommen werden, so dass nur noch 19 von 40 Fahrzeugen zur Verfügung stünden. Fahrgäste müssten werktags bis auf weiteres mit längeren Fußwegen, volleren Fahrzeugen, zusätzlichem Umsteigen und weniger Platz für Rollatoren, Kinderwagen und Rollstühle rechnen.

Vier Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Österreich Bei einem Absturz eines Sportflugzeuges im österreichischen Bundesland Salzburg sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verunglückte die einmotorige Maschine vom Typ Cirrus SR20 am Donnerstagnachmittag im Gebiet von St. Andrä. Die Toten seien noch nicht identifiziert. Das Flugzeug sei in der kroatischen Hauptstadt Zagreb zu einem Flug nach Salzburg aufgebrochen, bevor es in einen Wald stürzte.