Polizei nach Streit in Club bedrängt: Beamter verletzt

Gesuchte Frau bei „Reichsbürger“-Treffen festgenommen Bei einem Reichsbürger-Treffen in einem Hotel im schwäbischen Wemding (Landkreis Donau-Ries) hat die Polizei eine gesuchte Teilnehmerin festgenommen. Gegen die 57 Jahre alte Frau lagen zwei Haftbefehle vor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen welcher Vorwürfe nach der Frau gefahndet wurde, gaben die Ermittler nicht bekannt. Sie hatte demnach auch mehrere Joints dabei, weswegen nun auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.

Stadt will mit Demo Zeichen gegen „Reichsbürger“ setzen Erst hatte die Kleinstadt Wemding vergeblich versucht, ein Treffen von sogenannten Reichsbürgern in einem Hotel zu verbieten. Erfolglos. Daher geht sie nun selbst auf die Straße - für die Demokratie.