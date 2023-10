Polizei mit Großaufgebot bei Demos zu Nahost-Konflikt

Mehr zum Thema

Busunglück in Venedig: Verletzte Brüder nach Leipzig verlegt Nach dem schweren Busunglück in Venedig mit 21 Todesopfern sind zwei verletzte Brüder in eine Klinik nach Leipzig verlegt worden. Die 4 und 13 Jahre alten Jungen seien am Donnerstag nach Deutschland gebracht worden, teilten die italienischen Behörden mit.