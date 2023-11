Polizei macht größeren Drogenfund in Unterhose

Eine größere Menge an Drogen hat die Polizei in Dortmund in der Unterhose eines 23-Jährigen entdeckt. Er sei am späten Samstagabend gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Alter von 20 und 23 Jahren am Dortmunder Hauptbahnhof kontrolliert worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Dabei hätten die Einsatzkräfte einen Marihuana-Geruch wahrgenommen. Der 23-Jährige sei ihnen zudem aufgefallen, da er geweitete Pupillen gehabt und zunehmend nervöser gewirkt habe, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Bei einer anschließenden Durchsuchung auf der Polizeiwache fanden die Einsatzkräfte nach Angaben der Polizei bei dem Mann schließlich 41 Konsumeinheiten Amphetamin, mehr als 100 Ecstasy-Tabletten sowie zwei Konsumeinheiten Kokain. Er hatte die Drogen demnach in einer Plastiktüte in seiner Unterhose versteckt. In seiner Jackentasche habe sich zudem ein Verschlusstütchen Marihuana befunden.

Auch bei den Begleitern des Mannes wurde die Polizei fündig: Der 20-Jähriger habe zwei Ecstasy-Tabletten und ein Verschlusstütchen mit LSD dabei gehabt, der 23-Jährige ein Tütchen Amphetamin. Wegen ihrer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz habe die Bundespolizei Strafverfahren gegen die Männer eingeleitet.