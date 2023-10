Polizei löst unangemeldete Pro-Palästina-Demo in Hamburg auf

Mehr zum Thema

Neuer Parnass-Platz erinnert in Eimsbüttel an Holocaust In Eimsbüttel erinnert seit Samstag ein neuer Quartiersplatz an das von den Nazis ermordete jüdische Ehepaar Hertha und Simon Parnass. Bei der Benennung des Parnass-Platzes - unweit der ehemaligen Wohnung des Paares in der Methfesselstraße 13 - zeigte sich Tochter Peggy Parnass tief bewegt: Es ist beinahe so, als wären meine Eltern zurückgekommen, die hier rausgeschmissen worden sind, sagte die 96-Jährige Autorin der Deutschen Presse-Agentur. An der feierlichen Benennung des Platzes nahmen rund 200 Menschen teil, darunter auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Till Steffen.