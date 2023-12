Polizei löst Rave in Bunker auf

Mehr zum Thema

62-Jähriger landet mit Auto in Straßengraben und stirbt Ein 62-Jähriger ist bei einem Autounfall in Velen (Kreis Borken) ums Leben gekommen. Der Mann sei am Samstagabend von der Straße abgekommen, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe, teilte die Kreispolizeibehörde Borken am Sonntagmorgen mit. Er sei in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Ein Notarzt habe nur noch seinen Tod feststellen können. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße nach Angaben der Polizei voll gesperrt. Weshalb der 62-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, war zunächst unklar.