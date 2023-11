Polizei kontrolliert wieder verstärkt Busse und Laster

Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert in dieser Woche wieder schwerpunktmäßig Busse und Lkw. Unter anderem wird die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie der technische Zustand und die Beladung der Lastwagen überprüft, wie das Innenministerium mitteilte. Damit beteiligt sich Sachsen-Anhalt an einer länderübergreifenden Kontrollwoche.

Die Unfälle mit Beteiligung von Lkw haben wie in der jüngsten Vergangenheit immer wieder schlimme und teils tödliche Folgen, betonte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Daher sei es wichtig, dass die schweren Fahrzeuge in einwandfreiem Zustand unterwegs seien.