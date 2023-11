Polizei: Keine akute Gefährdung Dritter durch Bewaffnete

Mehr zum Thema

Polizei im Kontakt mit Hamburger Geiselnehmer Die Hamburger Polizei ist im Kontakt mit dem bewaffneten Geiselnehmer, der am Samstagabend auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen ist. Wir haben eben guten Kontakt zu dem Täter zu bekommen, sagte eine Polizeisprecherin am späten Samstagabend. Mit dem Mann werde auf Türkisch verhandelt.