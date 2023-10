Polizei: Kein erhöhtes Risiko für jüdische Einrichtungen

Mehr zum Thema

Cody Kessel fällt bei den BR Volleys vier Wochen lang aus Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys beklagt schon vor dem Saisonstart am 27. Oktober den ersten Langzeitverletzten. Außenangreifer Cody Kessel kehrte mit einer schweren Knieverletzung von der US-Nationalmannschaft zurück. Er wird uns rund vier Wochen lang fehlen, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand der Deutschen Presse-Agentur am Montag.