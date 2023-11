Polizei: Islamisten haben bei Palästina-Demo getäuscht

Mehr zum Thema

Streit zwischen AfD und Verfassungsschutz im Februar vor OVG Das Oberverwaltungsgericht Münster beschäftigt sich im Februar mit dem Streit zwischen der AfD und dem Bundesamt für Verfassungsschutz um die Einstufung der Partei als sogenannten Verdachtsfall. Der Bundesverband der AfD wehrt sich gegen ein Urteil aus erster Instanz. Das Verfahren ist in NRW anhängig, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz seinen Hauptsitz in Köln hat.