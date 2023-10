Polizei im Visier von Brandstiftern? Staatsschutz ermittelt

Unbekannte sollen in der Nacht auf dem Gelände eines Volksfestes in Warburg das Zelt einer Hilfsorganisation in Brand gesteckt haben - direkt neben der Festplatzwache der Polizei. Weil Stunden später auf dem Parkplatz einer nicht weit entfernten Polizeiwache Gegenstände gefunden worden seien, mit denen etwas in Brand gesteckt werden sollte, prüfen die Ermittler, ob die vermutlich im Zusammenhang stehenden Taten politisch motiviert seien, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Der Staatsschutz habe daher die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizeiwache blieb verschont, es werde aber geprüft, ob die Wache nicht das eigentliche Ziel der Brandstifter gewesen sein könnte, so die Sprecherin.

Es waren an einem Streifenwagen leichte Rußspuren entdeckt worden. Nähere Angaben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Sie bittet mögliche Zeugen um Hinweise. In Warburg findet zurzeit die Oktoberwoche statt.