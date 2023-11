Polizei im Kontakt mit Bewaffnetem auf Hamburger Flughafen

Mehr zum Thema

Stichwahl entscheidet über Oberbürgermeister-Posten Mit einer Stichwahl entscheiden die Norderstedter am Sonntag über den kommenden Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen die als unabhängige Kandidatin angetretene 2. Stadträtin von Norderstedt, Katrin Schmieder (55) und der in Hamburg als Prokurist arbeitende Robert Hille (47) von der CDU.