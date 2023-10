Polizei im Harz kontrolliert getunte Fahrzeuge

Mehr zum Thema

Fridays-for-Future-Ortsgruppe kritisiert Antisemitismus Die Ortsgruppe der Klimaschutzbewegung Fridays for Future in Stendal hat sich von Äußerungen der internationalen Dachorganisation zum Gaza-Krieg distanziert. Es handele sich um teils einseitige und erschreckend antisemitische Äußerungen von Fridays for Future International. Das Existenzrecht Israels sei nicht verhandelbar, hieß es in einer Stellungnahme der Ortsgruppe.