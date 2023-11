Polizei Hamburg: Hamas unterstützende Demos weiter verboten

Mehr zum Thema

Schulbetrieb nach Bedrohungslage wieder gestartet Am Tag nach der Bedrohungslage an einer Stadtteilschule in Hamburg-Blankenese ist der Schulbetrieb am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen worden. Der Schulbetrieb startet ab 10.00 Uhr wieder, sagte ein Sprecher der Schulbehörde am Donnerstag in Hamburg auf Nachfrage. Dabei würden die Kinder und Jugendlichen auch vom Kriseninterventionsteam und Schulpsychologen des Regionalen Bildungs- und Beratungszentrums betreut und beraten. Insofern wird das sicher kein "ganz normaler" Unterrichtstag werden, sondern vom gestrigen Geschehen geprägt, sagte der Sprecher weiter.