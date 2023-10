Polizei hängt Plakate israelischer Geiseln ab

Mehr zum Thema

Vereinzelt Böllerwürfe auf Passanten und Polizisten Die Berliner Polizei ist am Halloween-Abend zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Im gesamten Stadtgebiet seien unter anderem Einsatzkräfte und Passanten vereinzelt mit Böllern beworfen oder mit Pyrotechnik beschossen worden, teilte die Polizei am Dienstagabend auf X, früher Twitter, mit. Verletzt wurde niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Einsatzschwerpunkte in der Stadt gab es demnach zunächst nicht. Erste Anzeigen seien geschrieben worden. Bis Dienstagabend berichtete die Polizei zunächst von keinen größeren Vorkommnissen.

Kritik an Verboten: Aufruf zu propalästinensischer Demo Verschiedene propalästinensische Gruppen haben die Berliner Polizei erneut für ihr Vorgehen gegen Versammlungen ihrer Community kritisiert. Einer Minderheit würden aus rassistischen und antimuslimischen Gründen heraus systematisch die Grundrechte der Meinungsfreiheit und des Protests genommen, erklärten die Veranstalter einer geplanten Versammlung am Dienstag in Berlin. Sie erwarten an diesem Samstag (4. November) Demonstranten aus dem gesamten Bundesgebiet zu der Demonstration, die in der Nähe des Alexanderplatzes am Neptunbrunnen beginnen soll. Laut Polizei sind 1000 Teilnehmerinne und Teilnehmer angemeldet.