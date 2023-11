Polizei führt mehrere Durchsuchungen im Stadtgebiet durch

Mehr zum Thema

„Fußballliebe“: Spielball für Heim-EM in Berlin präsentiert Der offizielle Spielball für die Heim-EM 2024 in Deutschland heißt Fußballliebe. Das verkündete Sportartikelhersteller Adidas am Mittwoch auf dem Maifeld in Berlin nahe dem Olympiastadion, wo das EM-Finale gespielt wird. Auf dem Ball sind unter anderem die Spielorte des Turniers verewigt.