Polizei findet Waffe bei Durchsuchung in Schwarzenberg

Mehr zum Thema

Umbenennung von Werken: Klepsch verteidigt Kunstfreiheit In der Diskussion um die Umbenennung von Kunstwerken bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) hat Kulturministerin Barbara Klepsch die Kunstfreiheit verteidigt. Wir greifen politisch nicht ein in die Freiheit der Kunst, betonte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Landtag. Es sei daher mehr als richtig, dass diese Freiheit im Grundgesetz verbrieft sei. Dennoch müsse mehr darüber in der Öffentlichkeit gesprochen werden, was mit den Objekten passiere, räumte Klepsch ein.