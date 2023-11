Polizei findet mutmaßliches Mordopfer: Seit Wochen tot

Mehr zum Thema

SPD fordert stärkere Tarifbindung in NRW Die SPD-Opposition im Landtag setzt sich für eine Stärkung der Tarifbindung in Nordrhein-Westfalen ein, um faire Löhne zu erreichen. Nur noch 56 Prozent der Beschäftigten im bevölkerungsreichsten Bundesland arbeiteten nach aktuellen Zahlen mit einem Tarifvertrag, sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Lena Teschlade, am Freitag in Düsseldorf. 1996 wurden laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) noch 82 Prozent der Beschäftigten in NRW nach Tarif bezahlt.