Polizei findet mutmaßliches Diebesgut nach Unfall auf A9

Glatte Fahrbahn - Unfälle mit zahlreichen Verletzten auf A3 Bei einer Unfallserie auf der Autobahn 3 nahe Regensburg sind zwölf Menschen verletzt worden. Insgesamt 26 Fahrzeuge seien von den Unfällen am Montagmorgen betroffen gewesen, teilte die Verkehrspolizei Regensburg mit. Zehn Insassen seien leicht verletzt worden. Ein 21 und ein 61 Jahre alter Fahrer erlitten demnach schwere Verletzungen. Mehrere Verletzte wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser eingeliefert. Unfallursache war den Angaben zufolge gefrierender Nebel.

