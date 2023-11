Polizei findet Drogen bei Verkehrskontrolle

Mehr zum Thema

Brand in Flüchtlingsunterkunft - keine Fremdeinwirkung Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Limburg in der Nacht zum Dienstag sind sieben Menschen leicht verletzt worden. Vier von ihnen seien zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, der Schaden werde auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

Beuth: Schutz jüdischen Lebens hat höchste Priorität Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat antisemitische Äußerungen und Sympathiebekunden mit der radikalislamischen Hamas bei pro-palästinensischen Demonstrationen angeprangert. Der barbarische Terrorangriff der Hamas auf Israel habe die Welt in ihren Grundfesten erschüttert, sagte Beuth am Montag bei einer Veranstaltung zum Start des neuen Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz in Lich. Bedauerlicherweise gebe es auch in Hessen Menschen, die auf Versammlungen die abscheulichen Verbrechen der Terroristen öffentlich gutheißen, dem Staat Israel sein Existenzrecht absprechen und zur Gewalt aufrufen, so Beuth.