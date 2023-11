Polizei fasst gleich drei Taschendiebe an einem Tag

Die Frankfurter Polizei hat gleich drei Taschendiebstähle aufgeklärt. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, ereigneten sich alle drei Taten am Sonntag. Einmal waren drei Männer mit dem so genannten Antanztrick erfolgreich. Sie raubten das Handy eines 28-Jährigen, der durch Handyortung sein Telefon aber selbst lokalisieren konnte. Die Polizei konnte einen der drei Täter festnehmen und das Handy zurückgeben.

Bei einem weiteren Taschendiebstahl soll ein wohnsitzloser 32-Jähriger einen Geldbeutel gestohlen haben. Der Mann habe laut Polizei versucht zu Fuß zu flüchten, sei aber von einem Zeugen daran gehindert worden. Ein 16-Jähriger soll den dritten Diebstahl des Tages begangen haben. Er wurde dabei beobachtet, wie er einem unbekannten Mann einen Geldbeutel entwendete. Da es sich um einen Minderjährigen handele, habe man ihn in die Obhut des Jugendamts übergeben, teilt die Polizei mit.