Mutmaßlicher Schleuser will mit Familie über deutsche Grenze Ein mutmaßlicher Schleuser ist mit einer fünfköpfigen Familie und mehreren Waffen an der Grenze zur Schweiz festgenommen worden. Der 38-Jährige wollte die Familie in einem Auto über die Schweiz nach Deutschland bringen, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag sagte.

Verbände verlangen Sonderprogramm für sozialen Wohnungsbau Mehrere Verbände fordern von der grün-schwarzen Landesregierung ein Sonderprogramm in Höhe von 150 bis 200 Millionen Euro, um den sozialen Wohnungsbau anzukurbeln. Die befristete Förderung über zinsfreie oder zinsermäßigte Kredite solle ausschließlich dem Ausgleich der Verluste bei gemeinwohlorientierten Wohnungsbauprojekten dienen, teilten Architektenkammer, Mieterbund und die Macher der Internationalen Bauausstellung (IBA) 27 Stadtregion Stuttgart am Freitag mit.