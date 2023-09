Polizei ermittelt nach Gießener Verkehrsversuch

Mehr zum Thema

Mitbewohner erschlagen: Prozess gegen 45-Jährigen Weil er einen Mitbewohner mit einer Eisenstange erschlagen haben soll, muss sich seit Mittwoch ein 45 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. Zu Beginn des Prozesses vor der Schwurgerichtskammer blieben die Hintergründe der Bluttat zunächst im Dunkeln. Der Angeklagte aus Sri Lanka bestritt die sechs ihm zur Last gelegten Schläge auf den Hinterkopf des gleichalterigen Opfers. (Az: 3490 Js 217894/22)